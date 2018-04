In der 4. Let's Dance-Show geht es zurück in die 90er! Damals schwebte Deutschland im Vereinigungstaumel und ein Arschgeweih galt noch als Statussymbol. Das Autofenster wurde mit purer Muskelkraft herunterkurbelt und man rockte im Fahrtwind zu den Hits von Falco (✝40) oder den Prinzen ab. Die Song-Auswahl der Tänzer für die 90er-Show am Freitag steht nun ebenfalls fest. Wer kann die Hits von damals in der Show am besten umsetzen?

Hier alle Tanzpaare im Überblick:

Bela Klentze und Oana Nechiti: Rumba, You, Ten Sharp.

Chakall und Marta Arndt (28): Wiener Walzer, Have You Ever Really Loved A Woman, Bryan Adams (58).

Charlotte Würdig und Valentin Lusin (31): Jive, Alles Nur Geklaut, Die Prinzen.

Ingolf Lück (59) und Ekaterina Leonova (30): Contemporary, Out Of The Dark, Falco.

Iris Mareike Steen (26) und Christian Polanc (39): Tango, Go West, Pet Shop Boys.

Jimi Blue Ochsenknecht (26) und Renata Lusin (30): Tango, Insomnia, Faithless.

Judith Williams (45) und Erich Klann (30): Quickstep, All That She Wants, Ace Of Base

Julia Dietze (37) und Massimo Sinató (37): Salsa, Bailamos, Enrique Iglesias (42).

Roman Lochmann und Katja Kalugina : Contemporary, As Long As You Love Me, Backstreet Boys (Cover - Sleeping At Last).

Thomas Hermanns (55) und Regina Luca (29): Rumba, Save The Best For Last, Vanessa Williams.

Wirft man einen Blick auf die Jahrgänge, dann könnten AWZ-Schauspieler Bela Klentze (29) und Moderatorin Charlotte Würdig (39) vorne dabei sein. Er wird eine Rumba mit Partnerin Oana Nechiti (30) zum Hit "You" von Ten Sharp zeigen. Vielleicht kann der Soapie das strenge Jurymitglied Joachim Llambi damit endlich von sich überzeugen. Die Frau von Rapper Sido (37) sahnt vielleicht mit dem Jive zum Song der Prinzen "Alles nur geklaut" ab.

Und dann der Ochsenknecht! Kaum jemand hätte damit gerechnet, dass sich der Schauspieler so gut schlägt und mit seiner lockeren Art alle begeistert. Diese Woche tanzt er einen Tango zu "Insomnia" von Faithless. Das klingt vielversprechend, denn schon mit seinem Paso Doble konnte der 26-Jährige beweisen, dass Ausdrucksstärke und intensiver Blick zu seinem Repertoire gehören.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Wird sich die junge Tänzerriege, wie Youtuber Roman Lochmann (18), mit den 90er-Songs identifizieren können? Vergangene Woche hatte es sich für Zwillingsbruder Heiko (18) ausgetanzt. Der verbleibende Lochi und seine Partnerin Katja Kalugina (24) werden mit einem Contemporary zu Backstreet Boys' "As Long As You Love Me" wahrscheinlich für sentimentale Ausbrüche bei manchem Zuschauer sorgen.

Florian Ebener/Getty Images Bela Klentze und Oana Nechiti tanzen Cha-Cha-Cha bei "Let's Dance"

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Charlotte Würdig und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige

MG RTL D / Guido Engels Roman Lochmann und Katja Kalugina bei "Let's Dance"

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Renata Lusin bei "Let's Dance"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de