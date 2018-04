Unfaire Jury-Bewertung? Schauspieler Bela Klentze (29) tanzt in diesem Jahr bei Let's Dance um die begehrte Siegertrophäe. Mit Profi Oana Nechiti (30) erzielt der Alles was zählt-Liebling allerdings bisher nicht das erhoffte Ergebnis. Seit Show eins muss der Serien-Star die harsche Kritik der Jury um Joachim Llambi (53) einstecken. Den Experten fehlt bei Bela die Leidenschaft und der Charakter beim Tanz – und dieses Urteil schlägt sich in einer geringen Punktewertung nieder. Eine gerechte Entscheidung oder hätte der Soapie eine bessere Benotung verdient? Promiflash hat bei "Let's Dance"-Profi Isabel Edvardsson (35) nachgefragt.

Für ihren Cha-Cha-Cha bekommen Oana und Bela auch in der dritten Show lediglich mittelklassige 16 Punkte. Das war nicht nur für das Tanzpaar ein ziemlich ernüchternes Ergebnis, auch Profitänzerin und Neu-Mama Isabel kann die Wertung der Jury nicht nachvollziehen: "Ich finde, dass Bela sehr, sehr talentiert ist und von dem Schwierigkeitsgrad, den er bisher gezeigt hat, hätte er viel mehr Punkte verdient."

Die gebürtige Schwedin hätte den ehemaligen Unter uns-Darsteller definitiv besser bewertet, betont sie gegenüber Promiflash. Und das aus einem ganz einfachen Grund: die Tanzleistung! "Vom tänzerischen Level her ist er auf einem guten Weg." Sie könne zwar schon verstehen, dass Motsi Mabuse (37) und Co. die bisher noch fehlende Persönlichkeit und Hingabe des gebürtigen Münchners kritisieren, allerdings betreffe das nicht nur ihn: "Das ist eine Reise, die alle Teilnehmer durchgehen."

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

Florian Ebener/Getty Images Bela Klentze und Oana Nechiti tanzen Cha-Cha-Cha bei "Let's Dance"

Becher / WENN.com Isabel Edvardsson in Hamburg

