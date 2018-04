Sie sind das Traumpaar Hollywoods! Nachdem sich Popsternchen Miley Cyrus (25) und der Schauspieler Liam Hemsworth (28) zur großen Erschütterung ihrer Fans 2013 getrennt hatten, verzückten sie 2016 mit ihrer rührenden Reunion. Seitdem ist es ruhiger geworden um die beiden Weltstars. Ihre Beziehung versuchen sie, so gut es geht, fernab jeglichen Medienrummels zu führen und sich mit ganz viel Liebe und Ruhe ihrer Zweisamkeit zu widmen. Jetzt sind endlich wieder seltene Pics des Bilderbuch-Couples aufgetaucht.

Am Mittwochabend wurden die beiden Turteltäubchen gemeinsam abgelichtet, als sie gerade unterwegs zum Konzert der kleinen Schwester der 25-Jährigen, Noah Cyrus (18), in West Hollywood waren. Sie schienen sich – wie ein ganz normales Pärchen – ohne viel Trubel bei Livemusik den Abend versüßen zu wollen. Nach der Show wurden sie von Paparazzi abermals dabei erwischt, wie sie Arm in Arm zurück zum Auto schlenderten. Miley trug dabei ein schwarzes Sweatshirt mit der Aufschrift "we are fucked", dem Titel von Noahs kontroversem Song. Sie bewies folglich schwesterlichen Support.

Noah dürfte sich über das Erscheinen ihrer Sis mit dem Hunger Games-Hottie gefreut haben. Auf Instagram veröffentlichte sie einen süßen Schnappschuss gemeinsam mit ihrer Band und bedankte sich bei allen für ihr Kommen. "Vielen Dank an alle, die die gestrige Nacht möglich gemacht haben. Dank gilt vor allem meinen Freunden und meiner Familie, die extra kamen und mir so viel Liebe und Unterstützung entgegenbrachten", lauteten ihre Worte.

Photographer Group / Splash News Miley Cyrus und Liam Hemsworth unterwegs zum Konzert von Noah Cyrus

927436064 Miley Cyrus und Liam Hemsworth auf der Vanity Fair Oscar Party 2018

Noah Cyrus Noah Cyrus und ihre Band

