Sie wurden im vergangenen Dezember Opfer eines Trickbetrügers: Schwiegertochter gesucht-Kandidat Martin und seine geliebte Mutter Edeltraut mussten zu ihrem Bedauern feststellen, dass sie auf die List eines Gauners reingefallen waren. Der Ganove hatte das Haus der rothaarigen Lady ausfindig machen können, sich fälschlicherweise als Musikproduzent des Wolfgang Petry-Doubles ausgegeben und war so zur gestandenen, dennoch leichtgläubigen Dame hinein gelangt – wo er sie darauf um Schmuck und Geld bestohlen hat. Martin hat nun vorgesorgt, damit so was unter keinen Umständen noch einmal passiert!

Alles für die Sicherheit seiner Mutti: Der gelockte Single-Mann hat zunächst beim Sender auf den Putz gehauen. "Sollte ich die nächste Staffel noch mal mit dabei sein, würde ich um mehr Schutz bitten von der Produktion. In der Wohnung ist ja kein Problem, aber halt nicht mehr die Fassade vom Haus", erzählte Martin im Promiflash-Interview. Doch das allein hat dem Vorzeigesohn nicht gereicht: "Meine Mutter ist umgezogen, die hat so viel Angst gehabt, ich hab die da rausgeholt. Jetzt hab ich so einen Schutz davor aufgebaut, dass man da nichts mehr sieht."

Dass die Fans auf keinen Fall auf Edeltraut verzichten wollen, sollte der 46-Jährige erneut vor der Kamera nach dem Liebesglück suchen, ist dem Ruhrpötter bewusst. "Klar gehört die Mutter dazu, das würde sie auch machen, weil sie ja auch will, dass ich irgendwann mal mit einer Frau glücklich werde. Aber so Kleinigkeiten kann man ja schützen, dass man nicht die Straße oder die Fassade filmt", erklärte Martin weiter.

Schwiegertochter gesucht, RTL "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Martin und seine Mutter Edeltraut

MG RTL D Wolfgang Petry-Double Martin, Kandidat bei Schwiegertochter gesucht 2017

MG RTL D Edeltraud und Martin bei "Schwiegertochter gesucht" 2017

