Nach zweijähriger Auszeit feiert Sarah Lombardi (25) gerade ihr musikalisches Comeback – und meldet sich selbstbewusster und stärker zurück als je zuvor! Promiflash hat die Sängerin zum Interview getroffen und nachgehakt, was das Besondere an der neuen Sarah ist: "Ich bin auf jeden Fall reifer geworden. Ich bin ja jetzt auch langsam erwachsen und genau das ist auch das, was ich gerne verkörpern möchte. Ich möchte nicht mehr diese kleine Sarah sein." Niedliche Outfits und lange Mähne gehören ab sofort der Vergangenheit an. Trotz des neuen Looks sei sie allerdings charakterlich immer noch sie selbst.



