Am 19. Mai ist es endlich so weit: Ex-Schauspielerin Meghan Markle (36) und der britische Prinz Harry (33) geben sich das Jawort. Die Sause mit 2.640 geladenen Gästen findet anschließend in Schloss Windsor statt. Für Blumen und sonstiges Dekor ist gesorgt, nur eines wird die Hochzeitsgesellschaft nicht zu Gesicht kriegen: einen Gabentisch. Harry und Meghan wünschen sich kein Geschirr oder einen Thermomix zur Heirat, sondern denken am schönsten Tag in ihrem Leben sogar noch an Bedürftige.

Via Twitter verkündete der Kensington Palast: "Prinz Harry und Miss Markle haben persönlich sieben Organisationen ausgewählt, die sie unterstützen möchten, da diese ihre gemeinsamen Prinzipien repräsentieren." Der royale Rotschopf und seine Liebste wünschen sich Spenden für Charity-Organisationen, die ihnen am Herzen liegen: für die Children's HIV Association, für Crisis, StreetGames, Surfers Against Sewage, The Wilderness Foundation UK, die Myna Mahila Foundation und Scotty's Little Soldiers.

Weiter hieß es in dem Statement: "Prinz Harry und Miss Meghan Markle sind unglaublich dankbar für das Wohlwollen, das ihnen seit der Ankündigung ihrer Verlobung entgegen gebracht wurde. Sie wünschen sich, dass so viele Menschen wie möglich von der Freizügigkeit dieses Geistes profitieren. Deshalb wünscht sich das Paar, dass jeder, der diesen Anlass feiern möchte, an eine Charity spendet, statt ein Hochzeitsgeschenk zu schicken." Wie findet ihr das? Stimmt ab!

Kensington Palace / Twitter Meghan Markle und Prinz Harry bei der Charity StreetGames

Anzeige

Niall Carson - Pool/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle in Belfast, Nordirland

Anzeige

Kensington Palace / Twitter Meghan Markle besucht die Myna Mahila Foundation

Anzeige

Wie findet ihr die Aufforderung von Harry und Meghan? Total toll! Naja, sie haben ja auch genug Geld... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de