Da hat das Blankziehen nicht geholfen! Mit der ersten Liveshow der diesjährigen Staffel läutete DSDS am Samstagabend den Showcountdown ein. Trotz grandioser Stimmung im Studio sorgte der Auftakt der Mottoshows bei zwei Kandidaten für lange Gesichter: Neben Isa Martíno musste sich auch Emilija Mihailova ihren Konkurrenten geschlagen geben. Die beiden konnten einfach nicht überzeugen – für sie ist der Traum vom Titel "Deutschlands Superstar 2018" geplatzt. Den Grund für ihr Aus scheint jedenfalls Emilija (29) schon zu kennen: Sie ist einfach zu hot!

Mit Promiflash sprach die 29-Jährige kurz nach ihrem Exit über die Entscheidung des Votings. Mit ihren gesanglichen Qualitäten hat dieses, wenn es nach der Powerlady geht, aber nichts zu tun: "Ich denke, ich bin einfach ein bisschen zu sexy für die deutschen Zuschauer. Man muss hier einfach mehr das Hausmädchen sein. Das finde ich okay, aber das passt nicht zu mir. Ich passe nicht in diese Welt." Emilija sei sich sicher, mit ihrer extrovertierten und sexy Art eher Chancen in Amerika zu haben. Ob sie also schon bald versucht, den großen Sprung ins Land der unbegrenzten Möglichkeit zu schaffen?

Das Selbstbewusstsein dafür hätte Emilija auf jeden Fall. Erst vor wenigen Tagen überraschte sie mit ganz schön freizügigen Pics. Für den Playboy ließ die kurvige Brünette die Hüllen fallen. Punkten konnte sie bei den DSDS-Zuschauern damit aber offensichtlich nicht. Was meint ihr, waren die Bilder der Grund für Emilijas Show-Aus?

MG RTL D / Stefan Gregorowius Isa Martíno und Emilija Mihailova, DSDS-Kandidaten 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Mousse T., Carolin Niemczyk, Ella Endlich und Dieter Bohlen

MG RTL D / Stefan Gregorowius Emilija Mihailova, DSDS-Kandidatin 2018

