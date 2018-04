Müssen sie jetzt umdisponieren? Bereits seit Wochen wurde bei den Fans gemunkelt, Denise Temlitz und ihr frisch angetrauter Pascal Kappés bekämen nach der standesamtlichen Blitz-Hochzeit nun ihr erstes gemeinsames Baby. Nach anfänglichem Schweigen und darauffolgenden kleinen Hinweisen, ließ das verliebte Ehepaar jetzt die Babybombe platzen und verriet: Ja, wir werden Eltern! Doch was ist nun mit der für den Sommer geplanten großen Hochzeitsfeier? Auf Social Media verriet Denise jetzt, ob die Sause überhaupt stattfindet!

Fans des Couples können aufatmen – in ihrer Instagram-Story beruhigte Denise ihre Follower jetzt mit diesen Worten: "Ja, wir haben sie aber vorverlegt und lassen sie bereits im Juli stattfinden. Damit es noch ein sicherer und wohlfühlender Zustand für mich ist." Schließlich soll das Baby schon Mitte Oktober auf die Welt kommen. Ihren Babybauch wird Denise auch an dem früheren Termin nicht mehr verstecken können – am großen Tag wird sie sich immerhin schon im siebten Monat befinden.

Während die Fans also gespannt auf einen traumhaften Schwanger-Glow im weißen Kleid warten, müssen Denise und Pascal noch mal ordentlich ranklotzen, um pünktlich zu ihrem großen Tag alles organisiert zu haben.

Evasteinbergerphotography Denise Temlitz, Influencerin

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz und Pascal Kappés bei ihrer Hochzeit

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz und Pascal Kappés

