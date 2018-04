Gerade mal zwei Jahre alt und schon ein richtiger Posing-Profi! Seit seiner Geburt im Juni 2015 sehen Millionen Fans den kleinen Alessio Lombardi (2) aufwachsen. Seine inzwischen getrennten Eltern Sarah (25) & Pietro (25) genießen nicht nur selbst die Zeit mit ihrem Racker, sondern halten die schönsten Momente auch regelmäßig für ihre Social-Media-Seiten fest. Ein neuester Schnappschuss von seiner stolzen Mama beweist jetzt: Alessio ist nicht nur schon ziemlich groß geworden, er post auch schon wie ein richtiger Star!

Der Mini-Lombardi und seine berühmte Mutter genießen aktuell das schöne Wetter in Deutschland. Aber auch sonst hat Sarah allen Grund zum Strahlen: Ihre neue Single schießt am vergangenen Freitag direkt auf Platz eins der iTunes-Charts. Kein Wunder, dass die DSDS-Zweite von 2011 am Morgen danach allen Grund zu Grinsen hatte und dieses Foto auf ihren Instagram-Account zu laden. Dass ihr dabei aber ihr Sohnemann die Show stehlen würde, hätte sie sicher nicht gedacht. Ziemlich cool und frech zog Alessio eine Schnute – inklusive lässiger Sonnenbrille.

Ob er diese stylische Pose wohl von Papa Pietro gelernt hat? Schließlich zeigt der sich auf den meisten seiner Selfies ebenfalls mit modischem Sonnenschutz. Aber was denkt ihr? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Sohn Alessio mit einem Hasen

Instagram / _pietrolombardi_ Instagram: _pietrolombardi_

Instagram / sarellax3 Pietro, Sarah und Alessio Lombardi

