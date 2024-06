Süß! Pietro Lombardi gratuliert Söhnchen Alessio zum B-Day!

Alessio Lombardi feiert heute seinen neunten Geburtstag. Für Papa Pietro Lombardi (32) ist das ein ganz besonderer Tag. Auf Instagram wünscht der stolze Vater seinem Liebling alles Gute. "Happy Birthday, mein Schatz! Neun Jahre alt – unglaublich!", freut sich der Sänger und zeigt, wie der kleine Mann eine Geburtstagskarte liest. Wie der Ehrentag des Promi-Sohnes gefeiert wird, steht offenbar schon fest. Der Ex-Mann von Sarah Engels (31) schreibt: "Heute machen wir ganz entspannt, schauen Fußball und chillen. In zwei Wochen gibt es dann eine fette Pyjamaparty mit seinen Jungs."

Während Alessios (9) Papa den Abend mit ihm verbringt, durfte Sarah seinen Geburtstagsmorgen mit ihm zelebrieren. In ihrer Story erklärte sie: "Wir sind heute ziemlich früh aufgestanden, um traditionell in den Geburtstag zu starten, da ich heute Nachmittag leider nicht mit ihm zusammen feiern kann." Dazu teilte sie ein Foto, auf dem sie ihrem Großen einen Schmatzer auf die Wange gibt. Im Hintergrund sieht man einen Berg an Geschenken und viele Party-Dekorationen.

Alessios Eltern haben beide jeweils ein weiteres Kind mit ihren neuen Partnern. Pietros Verlobte Laura Maria Rypa (28) erwartet momentan sogar schon ihr zweites gemeinsames Kind, das wahrscheinlich im Spätsommer auf die Welt kommen wird. Für den 32-Jährigen könnte das zu Terminproblemen führen, da er zum gleichen Zeitpunkt als DSDS-Jurymitglied vor der Kamera sitzen soll. Gegenüber Bild hatte er allerdings klargestellt: "Ich liebe DSDS. Das ist alles für mich. Aber wenn das Telefon klingelt, dann ist mir auch keiner sauer. Das Team ist meine Familie. Da würde jeder sagen: 'Pietro, geh!'"

Instagram / pietrolombardi Alessio Lombardi, Sohn von Pietro Lombardi

Instagram / sarellax3 Alessio Lombardi und Sarah Engels, Juni 2024

