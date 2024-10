Während Pietro-Skandal: Sarah Engels teilt Fotos mit Alessio

Nach einem Polizeieinsatz im Haus von Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (28) änderten sich die Urlaubspläne von Sarah Engels (32). Eigentlich war geplant gewesen, dass der Neunjährige die Ferien bei seinem Vater verbringt – nach den jüngsten Vorfällen wurde aber wohl umgeplant. Alessio (9) reiste spontan mit seiner Mama, deren Mann Julian (31) und der kleinen Schwester Solea (2) nach Kanada. Während in Deutschland Drama um ihren Ex herrscht, scheint Sarah die Auszeit mit ihren Liebsten in vollen Zügen zu genießen. Auf Instagram teilt sie nun eine Reihe von Aufnahmen, die die kleine Familie inmitten der atemberaubenden Natur zeigen.

Nur wenige Tage vor der Abreise informierte die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin ihre Fans über die spontane Planänderung. "Sorry, dass heute nicht so viel kam, aber wir müssen heute noch einiges besorgen und packen, da wir jetzt nun doch zu viert nach Kanada reisen werden", teilte sie in ihrer Instagram-Story. Von der spontanen Umdisponierung scheint sie sich den Urlaub jedoch nicht verderben zu lassen. "Das Leben im Camper ist einfach mal so was von genial. Man reduziert sich auf die Basics und einem wird bewusst, wie viele Dinge zu Hause völlig überflüssig sind", schwärmt die Sängerin unter ihrem Beitrag.

Wie es zurück in Deutschland mit der Patchwork-Situation weitergehen wird, scheint noch ungewiss zu sein. Die Spekulationen rund um das Drama zwischen Pietro und Laura waren heftig. Unter anderem gab es Gerüchte, es sei zu einer körperlichen Auseinandersetzung des Sängers gekommen und auch über eine Trennung der frisch gebackenen Zweifacheltern wurde spekuliert. Laut neuestem Stand soll aber alles in bester Ordnung sein. Auf Instagram teilten der DSDS-Star und die 28-Jährige ein Foto, auf dem Pietro seine Verlobte liebevoll auf die Stirn küsst, während sie ihr Neugeborenes in einer Trage hält. Dazu schrieben sie: "Da die Paparazzi uns auf Schritt und Tritt verfolgen und uns belästigen, um das erste Bild von uns zu bekommen, nehmen wir ihnen das hiermit vorweg."

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und Alessio Lombardi in Kanada, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Amelio Elija

Anzeige Anzeige