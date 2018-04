Da haben sich zwei gesucht und gefunden! Chris Evans (36) und sein Hund Dodger sind ein eingespieltes Team. Der erfolgreiche Hollywood-Schauspieler ist ganz vernarrt in seinen vierbeinigen Gefährten und möchte ihn nicht mehr missen. Das beweist auch das rührende Throwback-Video, dass der "Captain America"-Star auf seinem Instagram-Account postete. Der kurze Clip zeigte, die erste Begegnung der beiden. Dazu schreibt der 36-Jährige: "Hier haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Er hat versucht hart zu bleiben, obwohl er unbedingt raus wollte. Ich wusste sofort, dass er mit mir nach Hause kommen würde. Also nahm ich dieses Video auf, damit wir uns immer an unser erstes Hallo erinnern."



