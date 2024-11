So viel Spaß hatten Dwayne Johnson und Chris Evans am Set

Kürzlich waren Dwayne "The Rock" Johnson (52) und Chris Evans (43) anlässlich der Weltpremiere ihrer Weihnachts-Actionkomödie "Red One – Alarmstufe Weihnachten" zu Besuch in Berlin. Ab dem 15. November sind sie gemeinsam auf der großen Leinwand zu sehen – als ungleiches Duo, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Weihnachten zu retten. Während der Veranstaltung enthüllte Dwayne gegenüber People, dass es ihm schwergefallen sei, bei der Zusammenarbeit mit Chris ernst zu bleiben. "Ich bin berüchtigt dafür, Takes zu ruinieren, weil ich lache", gestand der ehemalige Wrestler.

Im Mittelpunkt der Komödie, inszeniert von Jake Kasdan (50), stehen der Sicherheitschef des Nordpols, gespielt von Dwayne, und ein berüchtigter Kopfgeldjäger, dargestellt von Chris. Gemeinsam sind sie mit einer spannenden Mission betraut: das Fest der Liebe zu retten, nachdem der Weihnachtsmann entführt wurde. Unter den Mitwirkenden glänzen auch Lucy Liu (55) und Oscarpreisträger J.K. Simmons (69).

Auch wenn die Kameras aus sind, scheint die Chemie zwischen Dwayne und Chris zu stimmen. Die Schauspieler lobten einander als äußerst humorvoll und talentiert, was sich positiv auf ihre Zusammenarbeit ausgewirkt habe. Dwayne ließ außerdem durchblicken, dass es schon lange sein Wunsch gewesen sei, einen Weihnachtsfilm zu drehen — aber wenn, dann sollte es ein außergewöhnlicher sein. Auch Chris, der vielen als Captain America bekannt ist, liebt es wohl, sich von seiner humorvollen Seite zu zeigen.

Getty Images Der Cast von "Red One - Alarmstufe Weihnachten", November 2024

Getty Images Chris Evans, J. K. Simmons und Dwayne Johnson bei der "Red One - Alarmstufe Weihnachten"-Premiere

