Blutjung, blond und attraktiv – das ist das Beuteschema von Hollywood-Casanova Leonardo DiCaprio (43). Zu seinen Verflossenen zählen Topmodels wie Bar Refaeli (32) und Toni Garrn (25) oder Schauspielerin Blake Lively (30). Doch anscheinend war keine dieser Beziehungen für die Ewigkeit bestimmt. Aktuell datet er – wie sollte es auch anders sein – ein 20-jähriges Model. Und mit dem wurde er jetzt vertraut kuschelnd auf dem Coachella abgelichtet.

Seit mehreren Monaten sollen Leo und Camila Morrone schon ein Paar sein. Pärchenfotos von den beiden waren bislang allerdings eine echte Rarität. Doch auf den aktuellen Schnappschüssen, die auf dem Musikfestival aufgenommen wurden, sieht man die Turteltauben nun in vertrauter Pose. Der Oscarpreisträger sitzt im Schneidersitz auf dem Boden, während die Beauty ihren Kopf in seinen Schoß legt. Dabei wirken die zwei völlig entspannt und relaxt. Ob er in dieser Frau endlich die Partnerin fürs Leben gefunden hat?

Auch wenn Camila die Romanze mit dem Filmstar unglaublich viel Aufmerksamkeit bringt, ist die Laufstegschönheit längst keine Unbekannte. Unter anderem ist sie mit ihren erfolgreiche Kolleginnen Kendall Jenner (22), Hailey Baldwin (21) und Kaia Gerber (16) per du. Außerdem ist ihre Mutter Lucila Sola (38) selbst eine erfolgreiche Schauspielerin und spielte in der Erfolgsserie Modern Family mit.

Gustavo Caballero / Staff / Getty Images Leonardo DiCaprio, Oscar-Preisträger

Anzeige

Emma McIntyre/Getty Images Camila Morrone, Model

Anzeige

Instagram / kaiagerber Isabella Peschardt, Kendall Jenner, Hailey Baldwin, Camila Morrone & Kaia Gerber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de