Kendall Jenner (22) hat umgeschult: Das Reality-TV-Gesicht ist unter die DJanes gegangen! Seit Monaten deutete die Laufsteg-Beauty bereits ein mysteriöses Projekt an: Unter dem Namen "Pizza Boys" erstellte die 22-Jährige sogar einen Social-Media-Account – und löste jetzt das käsige Rätsel! Am Freitg veröffentlichte sie mit Kumpel Daniel Chetrit ihren ersten Radio-Mix und performte anschließend beim kalifornischen Coachella-Festival, wie ein Instagram-Clip von Model Elena Carrière (22) zeigt. Ob sie nun wohl endgültig die High Heels an den Nagel hängt – und sich einen Namen in der Musikbranche macht?



