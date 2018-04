Ist sie einfach nur ein echter Fan der italienischen Leibspeise oder verfolgt Kendall Jenner (22) wirklich ein streng geheimes Vorhaben? Die zweitjüngste Tochter von Momager Kris Jenner (62) ist nicht nur als Model megaerfolgreich: Auch auf Social Media gehört die 22-Jährige zu den beliebtesten Userinnen der Welt, Millionen Menschen verfolgen ihr Leben in der digitalen Welt. Mit einem neuen Account sorgt die große Schwester von Kylie Jenner (20) jetzt allerdings für Verwirrung – deutet das Profil etwa auf ein spannendes und leckeres Projekt hin?

Nur drei simple Beiträge schmücken den mysteriösen Kanal – und scheinen doch etwas Großes zu bedeuten! "Pizzaboys" lautet der Name des zweiten durch Kendall geführten Instagram-Accounts – und der wird von über 62 Millionen Menschen verfolgt. In der Beschreibung ist der schmackhafte Satz "Der Kruste vertrauen wir" zu lesen, während zwei der Bilder gemeinsam "Es wird bald kommen" versprechen. Ein weiteres Bild zeigt Kendall mit Neu-Mama Kylie, wie die Schwestern mit jeweils einer Pizza in der Hand in einem Pool stehen. Planen die beiden Schönheiten etwa ein gemeinsames Lokal oder steckt noch mehr hinter diesem käsigen Profil?

Letzteres dürfte wohl eher der Fall sein: Das Victoria's Secret-Model hatte sich schon mehrfach mit T-Shirts mit dem leckeren Mahl gezeigt und das so erklärt: Bei den "Pizzaboys" handle es sich um eine DJ-Gruppe, zu der sie gehöre. Die appetitliche Bezeichnung textete Kendall zudem zu einem Foto mit Musiker Daniel Chetrit. Denkt ihr, dass das Reality-TV-Starlet bald als DJane auflegt? Stimmt unten ab.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Model

Instagram / kendalljenner Daniel Chetrit und Kendall Jenner

