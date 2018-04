Schon seit Längerem wurde darüber gemunkelt, was Vadim Garbuzov (30) und Vanessa Mai (25) im Schilde führen. Immer wieder tauchten Bilder auf, auf denen das Duo beim gemeinsamen Training zu sehen ist. So viel war von Anfang an sicher: Mit Let's Dance konnten die heimlichen Proben nichts zu tun haben – schließlich tanzte die Schlagersängerin bereits in der vergangenen Staffel. Jetzt haben sie das Geheimnis endlich gelüftet: Der Profitänzer höchstpersönlich verriet, was die beiden ausgeheckt haben.

Vadim übernimmt eine entscheidende Rolle bei der anstehenden Tour der Schlagersängerin! "Heute geht's los, ich darf Vanessa Mais Tanzpartner sein bei der Regenbogen-Tour 2018", teilte er jetzt freudig auf Instagram mit. Er freue sich riesig über diese tolle Möglichkeit und lade alle Fans ein, beim Spektakel dabei zu sein: " Die ganze Show wird einfach mega: die Musik, Band, Bühne, Licht, Regie, Tänzer etc. – und vor allem Vanessa selbst ist richtig top vorbereitet und ready to rock."

Vadims Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (29) ist natürlich schon ein Weilchen eingeweiht. "So stolz auf dich", kommentierte sie freudig den Post des 30-Jährigen. Auch die restlichen Follower sind total begeistert: "Ey, wie cool ist das denn bitte? Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Viel Glück und viel Spaß auf der Tour."

Matthias Nareyek / Getty Images Vadim Garbuzov

Instagram / vadim.garbuzov Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov, fünffache Weltmeister im Tanzsport

Instagram / vadim.garbuzov Vadim Garbuzov, "Let's Dance"-Profitänzer

