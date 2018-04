Ring frei für die nächste Runde! Nachdem die Rapper Farid Bang (31) und Kollegah (33) trotz antisemitischer Songzeilen einen ECHO erhalten hatten, machten die TV-Eltern Carmen (52) und Robert Geiss (54) ihrem Ärger im Netz Luft. Das gefiel wiederum dem Musiker Bushido (39) so gar nicht, der zwar auch kein Fan der Preisverleihung sei, aber die Zeilen der Geschäftsleute hart anprangerte und sie der Ausländerfeindlichkeit beschuldigte. Ein neuer Post der Kultblondine entfachte jetzt erneut das Online-Gefecht zwischen ihr und Bushido. Die Fronten bleiben wohl verhärtet.

Via Facebook wendet Carmen sich direkt an Anis Ferchichi, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, und gibt zu, mit ihren Worte eine Diskussionswelle ausgelöst zu haben. Dann aber driftet sie vom Thema ab, spricht den Hass an, der ihr im Zuge ihrer Worte online entgegengeschwappt war. Denn sogar Morddrohungen soll sie erhalten haben. Die 52-Jährige spricht von Cyber Mobbing und ruft auf, darüber zu sprechen, wie die Sprache in den Sozialen Medien instrumentalisiert werde: "Sollten wir nicht darüber sprechen, um unsere Kinder davor zu schützen Fehler im Netz zu machen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Das Netz vergisst nicht." Bushido antwortet in der Kommentarsektion prompt – und scheint stinksauer zu sein!

"Einfach widerwärtig, wie Sie nun unter dem Deckmantel des Mobbings bzw. unsere Kinder benutzen, um von Ihren äußerst perfiden Äußerungen abzulenken. Bitte wagen Sie es nicht, sich auf irgendwelche positiven Absichten stützen zu wollen. Sie und Ihr Mann haben einfach mal die Maske abgesetzt und der Öffentlichkeit Ihre hässliche Fratze gezeigt", schreibt der Rapper. Carmen wolle sich nur in ein positives Licht rücken, indem sie andere klein mache, und könne nicht argumentieren. Autsch! Wie die Geissens wohl darauf reagieren?

