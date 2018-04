Jetzt schaltet sich auch noch Rap-König Bushido (39) ein! Nachdem Millionärsgattin Carmen Geiss (52) öffentlich im Netz gegen Farid Bang (31) gewettert hatte, hagelte es auf ihrer Social-Media-Seite jede Menge Hate. Der Grund für den Bang-Diss: Der Rapper und Kollegah (33) wurden trotz antisemitischer Textzeilen in ihrem Track "0815" mit dem Musikpreis Echo ausgezeichnet. Ein absolutes No-Go für Carmen, so dass sie ihrem Ärger im Netz Luft machte und Farid sogar als kranken Menschen bezeichnete. Nun mischt sich Kollege Bushido ein, der mit dem Rapper-Duo eigentlich nicht so richtig dicke ist!

"Ich fühle mich dazu genötigt, in dieser leidigen Debatte das Wort ergreifen zu müssen", startet Bushido seinen Facebook-Post. Er kritisiert in dem langen Beitrag nicht nur die Echo-Verantwortlichen, sondern auch Farid: "Nun gibt es eben diese Zeile, die so heftig diskutiert wird. Ja, ich finde sie auch geschmacklos. Ich würde so etwas auch nicht in meinen Songs thematisieren, fühle mich aber nicht besser als Farid oder Kollegah." Den Rapper störe ebenfalls, dass Künstler wie er in Deutschland weder akzeptiert noch respektiert würden.

Bushido greift in seinem Post vor allem Carmen und ihren Mann Robert Geiss (54) an: "Als ich Ihrer beider Äußerungen zu diesem Thema las, drehte sich mir der Magen um", schreibt er. Carmen habe nicht versucht, Farid & Co. zu hinterfragen oder ein Gespräch mit ihnen gesucht. "Entschuldigen Sie bitte mein Vorurteil, aber bei RTL II kommen Sie beide nicht sehr schlau rüber", wetterte Bushido gegen die Protzfamilie. Glaubt ihr, Carmen holt zum Gegenschlag aus? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

Getty Images / Andreas Rentz Farid Bang und Kollegah, Gewinner beim ECHO 2018 in Berlin

Sascha Steinbach / Getty Images Carmen Geiss bei "Let's Dance" 2014

AEDT/WENN.com Bushido beim Kiss Cup in Berlin

