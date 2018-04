Ob er so tatsächlich eine Chance bei ihr hat? Am vergangenen Wochenende tummelte sich auf der FIBO in Köln mal wieder das Who's who der deutschen Fitnessszene. Eine durfte da selbstverständlich nicht fehlen: Sophia Thiel (23). Für den frisch getrennten YouTube-Star dürfte vor Ort allerdings nicht nur der Support seiner Fans wie Balsam für die Seele gewesen sein – Sophia lachte sich obendrein auch noch einen neuen Verehrer an!

Während der Messe lief die attraktive Blondine doch tatsächlich Komiker Faisal Kawusi (26) in die Arme – und dem schien eindeutig zu gefallen, was er da sieht. "Leckerer als Eis am Stiel ist nur Sophia Thiel", schrieb der Ex-Let's Dance-Kandidat zu einem gemeinsamen Selfie, dass er via Instagram-Story mit seinen Fans teilte. Ob er mit seinem Humor, dem frechen Spruch und seinem verschmitzten Grinsen tatsächlich bei der Sportskanone punkten konnte?

Für solche mehr oder weniger ernst gemeinten Avancen scheint Sophia derzeit wohl noch keinen Kopf zu haben. Erst vor wenigen Monaten trennte sie sich nach ganzen fünf Jahren Beziehung von ihrem Freund Charlie, wie sie Promiflash in einem exklusiven Interview verriet. Um das zu verarbeiten, braucht der frischgebackene Single mit Sicherheit noch etwas Zeit – über solch ein süßes Kompliment wie das von Faisal freut man sich aber gerade in einer Situation wie dieser wohl ganz besonders.

Instagram / faisal.kawusi Faisal Kawusi, Comedian

Anzeige

AEDT/WENN.com Sophia Thiel mit Freund Charlie beim Charity Promi Flohmarkt in der Mall of Berlin

Anzeige

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de