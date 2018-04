Kommt Tanja Tischewitschs (28) Schauspielkarriere jetzt so richtig in Fahrt? Die ehemalige DSDS-Kandidatin stellte in ihrer Rolle als Fitnesstrainerin Tina Gouverneur schon bei Alles was zählt unter Beweis, dass sie sich vor der Kamera pudelwohl fühlt. Mit dieser Ausstrahlung und ihrem Selbstbewusstsein konnte sie nun offenbar auch Matthias Schweighöfer (37) und Florian David Fitz (43) überzeugen. Die TV-Beauty spielt nämlich im neuen Film der beiden Kinostars mit!

Auf Instagram meldet sich Tanja direkt vom "100 Dinge"-Set bei ihren Fans. Gemeinsam mit Matthias bereitet sie sich gerade auf eine intime Szene vor: "Wir drehen gerade. Und wir spielen eine Liebesszene", gibt sie ihren Followern ein Filmupdate. Genauere Details über ihren Part hat die 28-Jährige allerdings noch nicht verraten.

Mit Matthias hat Tanja nicht nur einen erfahrenen Schauspielkollegen an ihrer Seite, mit Florian David Fitz führt auch einer der erfolgreichsten Stars Deutschlands Regie. Der 43-Jährige hat außerdem das Drehbuch der Komödie geschrieben. Bis Anfang Mai steht die prominente Crew für das Projekt noch gemeinsam vor der Kamera.

Instagram / tennylove Matthias Schweighöfer und Tanja Tischewitsch

WENN.com Tanja Tischewitsch bei der "Verpiss dich Schneewittchen"-Premiere

Instagram / tennylove Tanja Tischewitsch und Florian David Fitz

