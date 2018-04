Sie verzauberte Tausende Besucher auf der Fitnessmesse in Köln – doch wer genau ist Muskelstar Tammy Hembrow (23) überhaupt? Die Australierin mit trinidadischen Wurzeln versorgt tagtäglich schlappe 8,1 Millionen Instagram-Follower mit heißen Pics aus dem Gym oder von ihrer zuckersüßen Familie. Die Blondine ist auch in Deutschland megabeliebt: So ist selbst Sixpack-Girl Pamela Reif (21) ein riesiger Fan der jungen Mama zweier Kinder. "Ich liebe Tammy Hembrow, ich war auch total begeistert, dass sie hier ist. Ich bewundere sie total!", schwärmte die Influencerin im Promiflash-Interview auf der FIBO.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de