Liebeskrise? Tammy Hembrow feiert ohne Ehemann Geburtstag

Tammy Hembrow (31) hat ihren Geburtstag gefeiert – doch ihr Ehemann, der ehemalige Love Island-Star Matthew Zukowski, war nirgends zu sehen. Die Influencerin teilte zahlreiche Bilder der Feierlichkeiten auf Instagram, auf denen sie strahlend zu sehen ist. Unter anderem posiert sie mit einem üppigen Blumenstrauß oder genießt ein Stück Geburtstagskuchen. In der Bildunterschrift bedankte sie sich bei ihren "Girlies", die den Tag besonders gemacht hätten. Allerdings gratulierte ihr Partner Matt weder mit einem Kommentar noch war er auf irgendeinem Foto zu entdecken, was bei Fans Fragen zu ihrem Beziehungsstatus aufwirft.

Die auffällige Abwesenheit von Matt bei der Geburtstagsfeier kommt nur wenige Wochen nach einer Social-Media-Panne des Paares. Tammy war ihrem Ehemann kurzzeitig auf Instagram entfolgt und hatte mehrere Fotos gelöscht, bevor sie kurz darauf alle Posts wiederherstellte. Das war nicht das erste Mal, dass die beiden durch Instabilität in ihrer Beziehung auffielen. Bereits in der Vergangenheit war aufgrund verschiedener Beiträge in den Sozialen Medien spekuliert worden, dass es in der Ehe der beiden kriselt.

Aber nicht nur im Netz, sondern auch bei öffentlichen Events hatte das Ehepaar bereits für Schlagzeilen gesorgt: Zuletzt wurde von Daily Mail berichtet, dass Tammy nach einem Streit bei den Australian Open das gemeinsame Zuhause aufgegeben hätte, während Matt in Melbourne geblieben sei. Zu etwaigen Spannungen in ihrer Beziehung haben sich bis dato jedoch weder die Medienpersönlichkeit noch ihr Mann geäußert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Zukowski und Tammy Hembrow, November 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / mattzukowski Matt Zukowski und Tammy Hembrow, August 2024

Anzeige Anzeige