Tammy Hembrow verärgert Tierschützer mit Kamelritt im Urlaub

Tammy Hembrow (31) sorgt aktuell mit einem Vorfall während ihres Ägypten-Urlaubs für Schlagzeilen. Die Influencerin, die sich auf Reisen gern von ihrer besten Seite zeigt, nahm offenbar an einem umstrittenen Kamelritt teil. Zwar veröffentlichte sie selbst keine Bilder oder Videos dieser Aktivität in ihren sozialen Medien, doch andere Reisende dokumentierten das Geschehen und teilten die Aufnahmen auf Instagram. Die Veranstaltung wurde von der Reiseagentur Aweventurer organisiert, die nun öffentlich um Entschuldigung bat und ankündigte, solche Aktivitäten künftig aus ihrem Programm zu streichen.

Die Kritik an Tammy ließ nicht lange auf sich warten. Tieraktivisten und Fans zeigten sich empört darüber, dass sie an einer solchen Aktivität teilgenommen hatte. Ein bekannter Tierschützer kommentierte, er habe sie bislang für ihr Engagement für pflanzliche Ernährung gelobt, sei nun aber tief enttäuscht über ihre Beteiligung am Kamelreiten. Auch viele ihrer Follower äußerten sich kritisch unter ihren Posts: Die Unterbringung und Behandlung der Tiere in der Tourismusbranche seien inakzeptabel, betonten mehrere Kommentatoren. Die Reiseagentur erklärte zudem, dass das Kamelreiten eigentlich bereits vor Monaten aus dem Programm genommen worden sei. Warum es in diesem Fall dennoch angeboten wurde, bleibt unklar.

Ähnliche Kritik traf kürzlich Anne Wünsche (33), die mit fragwürdigen Urlaubspraktiken für negative Schlagzeilen sorgte. Solche Fälle verdeutlichen, wie wichtig es für öffentliche Persönlichkeiten ist, sensibel mit Umwelt und Tieren umzugehen – insbesondere, wenn sie eine große Fangemeinschaft erreichen und dadurch eine gewisse Verantwortung sowie Vorbildfunktion tragen. Tammy, die Gründerin eines erfolgreichen Fitness-Labels, hat sich bisher nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Fans und Kritiker warten weiterhin gespannt darauf, ob sie zu dem Vorfall Stellung nehmen wird.

