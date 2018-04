Bei Die Bachelorette haben Johannes Haller (30), Sebastian Fobe (32) und Niklas Schröder (29) zwar in Rosenlady Jessica Paszka (28) nicht die große Liebe, dafür aber eine echte Bromance gefunden. Seit ihrer Kuppelshow-Teilnahme sind die selbsternannten Rosenbrüder Best Buddys. Bei Bachelor in Paradise bekommen die Hobbyfloristen nun eine zweite Chance, ihre Traumfrau im TV zu finden. Unter der Sonne Thailands erwarten die liebeshungrigen Singleboys heiße Bikinibabes. Aber was wäre, wenn die drei auf dieselbe Lady stehen würden? Gibt es dann Stress im Paradies? Promiflash hat bei den Schnittblumensammlern nachgefragt.



