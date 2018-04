Auch diese Promi-Singles kämpfen um die Liebe! Am 8. Mai startet mit Bachelor in Paradise das spektakuläre Spin-Off von Der Bachelor und Die Bachelorette. In dem Format dürfen die bereits abgewiesenen Kandidaten der beiden Kuppelshows erneut auf Flirtkurs gehen. 14 liebeshungrige TV-Stars wurden bereits vor wenigen Tagen bekannt gegeben: Diese attraktiven Junggesellen und Junggesellinnen gehen im Paradies auch auf die Suche nach der großen Liebe!

Es wurde bereits spekuliert – nun ist es offiziell: Niklas Schröder (29) und Sebastian Fobe (32) vervollständigen das Rosenbrüder-Trio neben Johannes Haller unter der thailändischen Sonne. Gesellschaft bekommen sie von Bikini-Babe Svenja von Wrese – die wohl gerade erst über die Final-Abfuhr des diesjährigen Rosenkavaliers Daniel Völz (33) hinweg sein sollte. Mit ihren heißen Kurven könnte ihr Kandidatin Ela Taş bei den Männern jedoch Konkurrenz machen. Ihre Bachelor-Zeit liegt schon länger zurück und sie ist bereit für eine neue Liebe. Auch Ur-Bachelor Paul Janke (36) stürzt sich erneut ins Reality-TV-Abenteuer. Ob er sechs Jahre später nun endlich die Frau fürs Leben findet? Teilnehmerin Viola Kraus (27) könnte mit ihrer verführerischen Art genau in das Beuteschema des Charmeurs passen.

Annika Körner musste die Villa 2016 bereits in der ersten Nacht der Rosen verlassen – im Paradies will sie es dieses Mal ein bisschen länger aushalten. Eine Liebelei mit Vize-Mister-Germany von 2015 Michael Bauer (27) auf Koh Samui könnte ihr das ermöglichen. Konkurrenz bei der Frauenschau könnte Michi jedoch von Jörg Petersen bekommen. Zuletzt dürfte auch Sebastian Panneks Verschmähte Janika Jäcke (29) für ordentlichen Schwung auf der Insel sorgen.

Hier alle Kandidaten im Überblick:

Carina Spack

Saskia Atzerodt (26)

Yeliz Koc

Johannes Haller

Domenico De Cicco

Oliver Sanne (31)

Philipp Stehler

Erika Dorodnova (26)

Lina Kolodochka

Evelyn Burdecki

Carolin Ehrensberger

Christian Rauch

Marvin Osei

Pamela Gil Marta

Paul Janke

Svenja von Wrese

Annika Körner

Ela Taş

Janika Jäcke

Jörg Petersen

Michael Bauer

Viola Kraus

Sebastian Fobe

Niklas Schröder

Instagram / sebifo_ Sebastian Fobe, Ex-"Bachelorette"-Kandidat

Instagram / jankepaul Paul Janke in Marokko

RTL / Arya Shirazi Bachelorette-Kandidat Michael Bauer

Instagram / svenjavonwrese Svenja von Wrese

Instagram / elassecret Ela Taş, Ex-Bachelor-Kandidatin

RTL / Marie Schmidt Janika Jäcke, Bachelor-Kandidatin 2017

missgermany.de/mohammadgharavi Viola Kraus, Bachelor-Kandidatin 2017

RTL / Arya Shirazi Bachelorette-Kandidat Niklas



