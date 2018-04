Mia Gucek (25) ist bei ihrer Teilnahme am Castingformat DSDS vor allem durch eines bekannt: Sie ist die absolute Schlagerprinzessin! Auch bei ihrem Auftritt vergangenen Samstag in der ersten Mottoshow überzeugte die brünette Beauty mit ihrer Performance. Sie brillierte mit "Mein Herz" – dem Superhit der einstigen DSDS-Siegerin Beatrice Egli (29)! Hat Mia es auf den Schlager-Thron der Schweizerin abgesehen?

Die Sympathieträgerin selbst outete sich im Promiflash-Interview als großer Fan der Echo-Gewinnerin: "Beatrice Egli ist mega, sehr toll, sie strahlt. Sie ist einfach super. Es wäre schön, in ihre Fußstapfen zu treten!" Und die 25-Jährige ist auch überzeugt, dass sie mit ihren Gesangsauftritten auf Deutsch beim Publikum ankommt: "Meine Fans freuen sich schon." Und zumindest in der allerersten Show behielt Mia recht – ihre Anhänger wählten sie eine Runde weiter.

Die gebürtige Slowenin schaffte es mit ihrer Vorliebe für die schmalzigen Lieder aber nicht nur in die Herzen der Zuschauer – sie brachte sich auch mithilfe der Musikstücke von Helene Fischer (33) und Co. die deutsche Sprache bei, wie sie Promiflash verraten hat: "Als ich nach Deutschland gekommen bin, konnte ich kein Deutsch. Deshalb habe ich mir gedacht, ich probiere es mal mit Musik. Da habe ich ganz zufällig ein Lied von Andrea Berg gehört, den Text gelesen und so hat das angefangen."

Cinamon Red/WENN.com Beatrice Egli bei "Willkommen bei Carmen Nebel" in Magdeburg 2017

Florian Ebener/Getty Images Mia Gucek in der 1. Liveshow von DSDS

MG RTL D / Stefan Gregorowius Mia Gucek, DSDS-Kandidatin

