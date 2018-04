Heute Abend wird es ernst bei Deutschland sucht den Superstar: Mit den Liveshows geht bei RTL die 15. Staffel der Castingshow in die heiße Phase. Die erste Mottosendung steht ganz unter dem Thema "Discofox" – doch wer kann am Ende die Zuschauer am meisten überzeugen? Jury-Chef Dieter Bohlen (64) hat schon vor der ersten Liveperformance der zehn Nachwuchskünstler eine Einschätzung gewagt: Diese fünf Kandidaten sieht der Poptitan im Kampf um den Titel ganz weit vorne!

Wie schon die Promiflash-Leser hat auch Dieter eine klare Favoritin auf den Staffelsieg, wie er im Bild-Interview verriet: Die junge Schülerin Marie Wegener (16) hat es der TV-Ikone ziemlich angetan! "Für Marie sieht die Zukunft grandios aus. Sie hat von allen Kandidaten die größten Chancen zu gewinnen", erklärte der 64-Jährige. Aber auch einer anderen Damen wünscht der Bohlen ein Platz auf dem Treppchen: Veranstalterin Janina El Arguioui (30). "Ich wünsche ihr, dass sie weit kommt", hoffte der Hitschmied.

Natürlich hat Dieter auch unter den männlichen Teilnehmern seine Lieblingssänger bereits gefunden. Dank viel Gefühl in ihren Stimmen sieht der Songwriter Latino Isa Martíno und Schildmützenfan Lukas Otte (20) ganz vorne. Wer aber laut des DSDS-Urgesteins ganz sicher einen Platz im Finale erreichen kann, ist der Schweiz-Import Michel Truog. "Michel bekam von mir beim Casting eine goldene CD. Er hat eine Stimme mit Wiedererkennungswert", freute sich Dieter. Aber was denkt ihr: Hat der "Modern Talking"-Star mit seiner Einschätzung recht? Stimmt ab!

MG RTL D / Stefan Gregorowius Janina El Arguioui und Marie Wegener, DSDS-Kandidatinnen 2018

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Isa Martíno und Lukas Otte, DSDS-Kandidaten 2018

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Michel Truog, DSDS-Kandidat 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de