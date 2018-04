Ein Vierteljahrhundert später lehren die Dinosaurier das Kinopublikum auf der ganzen Welt erneut das Fürchten! Ab dem 6. Juni flimmert "Jurassic World: Das gefallene Königreich" über die Leinwände und ist genauso gruselig wie zuletzt der erste Teil vor 25 Jahren. Das zeigt der finale Trailer. Auch das originelle Konzept erinnert an den Beginn der Saurier-Saga: Dieses Mal kommen die Dinos zu uns! Sogar Jeff Goldblum (65) ist in seiner Paraderolle als Dr. Ian Malcolm wieder mit am Start. Da stehen garantiert alle Haare zu Berge.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de