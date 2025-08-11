Horrorfilm "Weapons" stürmt die deutschen Kinocharts

Zach Creggers Horrorfilm "Weapons – Die Stunde des Verschwindens" hat die deutschen Kinocharts nun im Sturm erobert! Rund 95.000 Zuschauer, inklusive Previews, ließen sich in den vergangenen Tagen von dem geheimnisvollen Thriller fesseln und katapultierten ihn damit auf Platz eins der Rangliste. Der Erfolg bedeutet gleichzeitig das Ende des kurzen Triumphs von "Jurassic World 4: Die Wiedergeburt", der laut Filmstarts.de mit 75.000 verkauften Tickets auf den zweiten Platz zurückrutscht. Gerade einmal 15.000 Zuschauer fehlen dem Dino-Abenteuer noch, um seinen direkten Vorgänger aus 2022 "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" zu übertrumpfen.

Den dritten Platz sicherte sich die Neuinterpretation der Komödien-Klassiker "Die nackte Kanone", die 70.000 Besucher anzog, während das Marvel-Abenteuer "The Fantastic 4 – First Steps" mit 45.000 verkauften Tickets auf Rang vier landete. Die Neuauflage der Schlümpfe konnte laut Filmstarts.de knapp 45.000 Zuschauer mobilisieren, reichte aber nur für Platz fünf. Weniger erfolgreich war hingegen "Freakier Friday", die späte Fortsetzung des Kultfilms mit Lindsay Lohan (39) und Jamie Lee Curtis (66). Seit seinem Kinostart am 7. August 2025 wurden lediglich 32.000 Tickets verkauft, auch die Zahl inklusive Previews bleibt mit 47.500 Besuchern weit hinter den Erwartungen zurück.

Dass Jurassic World auf Rang zwei abrutschte, schmälert dennoch nicht die bisherigen Erfolge des Films, der mit einem beeindruckenden weltweiten Einspielergebnis begeistert. Mit 548 Millionen Euro hat der neueste Teil sogar Steven Spielbergs (78) Jurassic Park aus dem Jahr 1997 hinter sich gelassen. Der Streifen bleibt also ein großer Erfolg und hat sich trotz starker Konkurrenz als eines der Highlights des aktuellen Jahres etabliert. Für Horror-Freunde sorgt hingegen "Weapons" jetzt für einen spannenden Kinoabend.

Imago Szene aus dem neuen Horrofilm "Weapons – Die Stunde des Verschwindens"

Getty Images Gareth Edwards, Jonathan Bailey, Scarlett Johansson und Mahershala Ali, Juni 2025

Disney Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan in "Freakier Friday" , 2025

