Der neue "Jurassic World: Fallen Kingdom"-Trailer begeistert. Denn er lockt nicht nur mit jeder Menge Action und gefährlichen Dinosauriern. Er beweist vor allem: Jurassic Park-Star Jeff Goldblum (65) ist zurück in seiner Kultrolle des Chaostheoretikers Dr. Ian Malcolm! Das freut auch den Jurassic-Star der neuen Kinogeneration, Chris Pratt (38). Der verrät im "Behind the Scenes"-Material von Universal Pictures strahlend: "Jeff Goldblum! Ich will nicht lügen, das ist ziemlich toll."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de