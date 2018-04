Große Sorge um Vanessa Mai (25)! Der Schlager-Star hatte bei einer Probe in Rostock am heutigen Abend einen schweren Unfall, sodass ihr Konzert kurzfristig abgesagt wurde. Die Fans, die sich schon vor Ort befanden, erfuhren so von dem schlimmen Unglück, bei dem sich Vanessa am Rücken verletzte. Besonders schockierend: Die Beauty soll sogar künstlich beatmet worden sein, weil sie kurzzeitig ihr Bewusstsein verloren hatte.

Das will die Bild am Sonntag wissen. Nachdem der Notarzt Vanessa behandelt habe, soll sie ins Krankenhaus gebracht worden sein. Dort warte man jetzt auf eine genaue Diagnose. Der Unfall soll während der Probe mit einem ihrer Tänzer passiert sein. Das habe das Management gegenüber dem Blatt bestätigt.

Die nächsten Konzerte ihrer Regenbogen-Tour sollen in Düren am 4. Mai, in Oldenburg am 5. und 6. Mai, in Bielefeld am 7. Mai, in Leipzig am 8. Mai, in Berlin am 10. Mai und in sieben weiteren Städten stattfinden. Ob das jetzt allerdings möglich ist, müssen wohl die Ärzte entscheiden.

Instagram / helenefischer Vanessa Mai und Helene Fischer, Schlager-Sängerinnen

Anzeige

Instagram / vanessa.mai.official Vanessa Mai, Schlager-Sängerin

Anzeige

Luca V. Teuchmann Vanessa Mai bei der Ein Herz für Kinder-Gala 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de