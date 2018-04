Es gibt Neuigkeiten aus dem Krankenhaus! Das Schlagersternchen Vanessa Mai (25) verunglückte am Samstag bei einer Bühnenprobe in Rostock so schwer, dass ihr Konzert kurzfristig abgesagt werden musste. Nach dem tragischen Unfall mit einem Tänzer wurde sie direkt ins Krankenhaus eingeliefert – die Fans sind seitdem in großer Sorge. Die 25-Jährige musste nämlich schon künstlich beatmet werden. Jetzt zeigen Fotos, wie schwer Vanessa verletzt ist.

Erst am vergangenen Donnerstag startete ihre große Tournee – und nun der Schock: Vanessa soll sich schwer am Rücken verletzt haben. Bild liegen exklusive Bilder vor, auf denen die ehemalige DSDS-Jurorin aufrecht sitzend auf einer Krankenliege in der Konzerthalle zu sehen ist. Vanessa hängt an einem Tropf. Um sie herum tummeln sich die Fachkräfte und Sanitäter. Im Koma befindet sich die Schönheit zum Zeitpunkt der Aufnahme also nicht. Dennoch soll es der Musikerin so schlecht gegangen sein, dass sie kurz darauf ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Dort befinde sich die Sängerin auch aktuell noch. Laut neuen Informationen werde sie später allerdings nach Stuttgart verlegt, damit dort ihr Sportmediziner die Verletzung behandeln kann.

Becher/WENN.com Vanessa Mai, Schlager-Sängerin

Cinamon Red/WENN.com Vanessa Mai bei der TV-Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten"

WENN.com Vanessa Mai bei der TV-Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten"

