Vanessa Mai (25) meldet sich zurück! Seit Samstag sind die Fans des Schlager-Stars in großer Sorge um die brünette Beauty. Bei der Probe zu einem Konzert verunglückte die Sängerin schwer, war bewusstlos und musste sogar künstlich beatmet werden. Ihre nächsten Konzerte wurden abgesagt, wie ihre Pressesprecher verkündeten. Jetzt die große Erleichterung! Via Social Media bedankte sich Vanessa bei ihren Fans und berichtete, wie es in der nächsten Zeit für sie weitergeht.

Sie nutzte ihren Facebook-Account, um folgende Worte mitzuteilen: "Nach dem großen Schock von gestern bin ich etwas durcheinander, wollte mich aber kurz persönlich melden und sagen, dass ihr euch keine Sorgen machen sollt. Ich muss gerade extrem ruhig bleiben und mithilfe der Ärzte die Schmerzen in den Griff bekommen." Noch sei nicht klar, wie es nach dem Unglück weitergehe, aber sie freue sich über die Genesungswünsche ihrer Fans: "Nach der morgigen Untersuchung weiß ich dann hoffentlich mehr. Von Herzen Danke für eure vielen lieben Worte! Ich bin extrem gerührt von so viel Unterstützung!"

Die Musikerin soll mit einem Tänzer geprobt haben, als der Unfall geschah. Sie zog sich dabei eine Verletzung am Rückgrat zu. Ein Notarzt behandelte sie vor Ort, bevor sie dann ins Krankenhaus gebracht wurde.

Mohssen Assanimoghaddam/Getty Images Vanessa Mai bei einem Auftritt in Dortmund

Jens Schlueter Vanessa Mai als Jurorin bei "Deutschland sucht den Superstar", 2016

WENN.com Vanessa Mai bei der TV-Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten"

