Sarah Lombardi (25) auf Erfolgskurs! Die DSDS-Beauty feiert aktuell ihr musikalisches Comeback. Mit ihrer Single "Genau hier" verbucht die Mama des kleinen Alessio (2) nicht nur auf YouTube zahlreiche Klicks, sondern steigt in den deutschen iTunes-Charts sogar auf Platz eins ein. Aber was macht das Lied so beliebt? Neben dem neuen Style und Sound könnte auch die Sprache Indikator für den Erfolg sein: "Ich glaube, dass ich auf Deutsch die Emotionen noch einmal viel besser transportieren kann und dass man mir noch mal viel mehr zuhören kann", erklärt die Noch-Ehefrau von Pietro (25) im Gespräch mit Promiflash.



