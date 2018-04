Für Sarah Lombardi (25) ist "Genau hier" mehr als nur ein Comeback-Song. Mit dem Titel feiert die Sängerin gerade eine fulminante Rückkehr ins Musikbusiness – der Track eroberte direkt Platz 1 der iTunes-Charts! In den gefühlvollen Zeilen stecken auch persönliche Erlebnisse der Kölnerin, die nach ihrer schlagzeilenträchtigen Trennung von Noch-Ehemann Pietro (25) jede Menge Shitstorms einstecken musste. "Ich glaube, jeder weiß, dass ich schlechte Zeiten hatte und trotzdem immer wieder aufgestanden bin und da ist natürlich auch mein Sohn derjenige, der mir diese Kraft auch immer gibt, das alles so durchzuziehen", erzählte sie Promiflash. Neben ihrem Sonnenschein Alessio (2) sei es auch das Singen, das Sarah stark mache – so mischt sie jetzt auch endlich wieder die Charts auf!



