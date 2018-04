Diese Frauengeschichte wäre der absolute GZSZ-Knaller! Geht es etwa zwischen Anni (gespielt von Linda Marlen Runge, 32) und Katrin Flemming (Ulrike Frank, 49) bald heiß her? Die rockige Tontechnikerin arbeitet in der Soap schon länger als Katrins Assistentin und hat schon diverse Abenteuer mit ihr erlebt. Das jüngste Ereignis: Die beiden Frauen legten sich mit einer Rocker-Gang an und flohen anschließend in den Wald. In der heutigen Folge hat sich Katrin bei Anni für ihre Hilfe mit einer Umarmung bedankt – und Anni machte es sich ganz schön lange an ihrer Schulter gemütlich. Hat sie sich vielleicht in Katrin verknallt?

Es wäre nicht das erste Mal, dass Anni eine Affäre mit einer älteren Frau anfängt. Zur Erinnerung: Wochenlang landete sie immer wieder mit der Mutter (Joana Schümer, 48) von Chris (Eric Stehfest, 28) im Bett. Da passt Katrin eindeutig in ihr Beuteschema. Und auch die knallharte Geschäftsfrau konnte seit dem Tod von ihrer großen Liebe Bommel (Merlin Leonhardt, 29) keinen Mann mehr an sich ranlassen. Sieht das bei einer coolen Frau vielleicht anders aus?

Sollten die beiden wirklich auf Tuchfühlung gehen, könnte die Liebes-Kombi nicht verrückter sein. Denn: Anni führte lange eine Beziehung mit Katrins Tochter! Wäre euch das zu extrem oder wären die beiden ein cooles Paar? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

