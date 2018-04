Das GZSZ-Skript hatte es echt in sich! Katrin Flemming (Ulrike Frank, 49) musste in der heutigen Folge den Horror schlechthin durchleben: Sie musste sich für immer von Bommels Asche verabschieden. Zur Erinnerung: Bei ihrer großen Liebe Bommel (Merlin Leonhardt, 29) wurde eine unheilbare Krankheit diagnostiziert und er wählte den Freitod. Mit der Urne in der Tasche lieferten sich Katrin und Anni (Linda Marlen Runge, 32) in der aktuellen Folge einen Streit mit einer Biker-Gang und die verpasste der Geschäftsfrau einen schrecklichen Denkzettel und warf Bommels Asche ins Klo! Gingen die GZSZ-Schreiber damit vielleicht zu weit? Die Fans sind im Netz fassungslos!

"Das war so schlimm, diese Szene zu sehen!", "Wie makaber ist das denn? Also langsam drehen die Autoren durch!", "Wer denkt sich so einen Schwachsinn aus? Völlig unrealistisch!", "Dies Story ist gar nicht nach meinem Geschmack", motzen die User auf der offiziellen GZSZ-Facebook-Seite. Im Making-of zur Horror-Szene sagte Schauspielerin Ulrike Frank im RTL-Interview: "Es ist natürlich absolut schrecklich, unvorstellbar und Katrin steht unter Schock."

Bommel und Katrin zählten bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu den absoluten Traumpaaren. Doch ihre ungewöhnliche Liebe nahm leider ein dramatisches Ende. Was meint ihr: Haben es die GZSZ-Macher mit der Story um die Urne jetzt völlig übertrieben? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

RTL / Benjamin Kampehl Eine der letzten Szenen von Bommel (Merlin Leonhardt) und Katrin (Ulrike Frank) bei GZSZ

Anzeige

MG RTL D / Rolf Baumgartner GZSZ-Charaktere Katrin Flemming und Anni Brehme

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Katrin (Ulrike Frank) und Bommel (Merlin Leonhardt)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de