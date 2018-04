Ohne festen Wohnsitz, ein Leben im Van, frei und ungebunden – so touren Profi-Surferin Janni Hönscheid (27), ihr Liebster, Moderator Peer Kusmagk (42), und der gemeinsame Sohn Emil-Ocean derzeit durch die Weltgeschichte. Momentaner Stopp: Korsika. Da campt die kleine Abenteuerfamilie direkt am Meer und führt ein Leben wie aus einem Aussteigertraum. Da wird das Meer zur Badewanne und der Strand zum Esszimmer, wie die frischgebackenen Eltern in ihrer Insta-Story zeigen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de