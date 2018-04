Seit Montagvormittag sind Herzogin Kate (36) und Prinz William (35) zum dritten Mal Eltern. Im St. Mary's Hospital in London brachte die Mutter von Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) einen zweiten Sohn zur Welt. Schon wenige Stunden nach der Geburt stellte das royale Paar seinen Nachwuchs der Öffentlichkeit vor. Seinen Geburtstag, den 23. April, teilt sich der Adels-Sprössling übrigens mit einer Menge von Promis.

Beim 23. April handelt es sich nicht nur um den Gedenktag des heiligen Georg – ein kirchlicher Feiertag – sondern auch um den Geburtstag zahlreicher internationaler und nationaler Stars. So feiert Supermodel Gigi Hadid (23) ihren B-Day an diesem Tag und auch der berühmte Wrestler John Cena (41) begeht dann jedes Jahr seinen Ehrentag. Auch der weltbekannte Dichter William Shakespeare soll laut verschiedener Quellen an diesem Tag das Licht der Welt erblickt haben, jedoch ist sein genaues Geburtsdatum nicht exakt überliefert. Laut Insidern soll William und Kate dieser (Geburts-)Tag aus diesem Grunde auch besonders recht gewesen sein.

Unter den deutschen Promis befindet sich Let's Dance-Profi Ekaterina Leonova (31), die nun jedes Jahr an diesem Frühlingstag gemeinsam mit dem kleinen Prinzen feiern kann. Auch der 2012 verstorbene Dschungelcamp-Moderator Dirk Bach (✝51) hatte am 23. April Geburtstag.

ANGELA WEISS / Getty John Cena bei den CinemaCon Big Screen Achievement Awards

Matthias Nareyek / Getty Images Ekaterina Leonova bei der Berlin Fashion Week

Wenn.com Dirk Bach auf dem roten Teppich bei "Künstler gegen AIDS" 2010

