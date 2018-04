Auf seine Fans kann er immer zählen! Seit einigen Wochen können sich YouTube-User ihre wöchentliche Lochis-Dosis auch auf RTL holen: Heiko (18) und Roman Lochmann (18) gehören zu den Promi-Teilnehmern der aktuellen Let's Dance-Staffel. Heiko musste das Parkett bereits räumen, auch für Roman und Tanzpartnerin Katja Kalugina (25) wurde es am Freitag eng. Doch weil ihre Fan-Base stark ist und die Zuschauer fleißig anriefen, schafften sie es trotzdem in die nächste Runde!

Jede Menge Kritik und lediglich zwölf Jury-Punkte: Der Paso Doble von Roman und Katja kam nicht besonders gut an. Dass der YouTube-Star trotzdem in die nächste Runde gewählt wurde, sorgte bei ihm für große Euphorie. Im Promiflash-Interview fasste er sein Glücksgefühl in Worte: "Wir wissen, dass es hätte besser sein können und das ist einfach schade. Aber ich bin auch unglaublich geflasht, was für krasse Fans wir haben, weil die uns jetzt am Ende gerettet haben."

Ihr überraschendes Weiterkommen ist für das Tanzpaar jedoch kein Grund, sich nun auf die faule Haut zu legen. Sie wollen ihr Training jetzt noch konzentrierter angehen. "Das Ziel ist vor allem, dass das, was wir trainieren, auch funktioniert, dass wir keine Fehler machen", sagte Roman in dem Promiflash-Gespräch.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Katja Kalugina und Roman Lochmann in der fünften "Let's Dance"-Show

Andreas Rentz/Getty Images Katja Kalugina und Roman Lochmann in der fünften "Let's Dance"-Show in Köln

Instagram / romanlochmann Katja Kalugina und Roman Lochmann

