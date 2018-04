Am Montag erblickte das jüngste Krönchenkind der britischen Royals im St. Mary's Hospital in London das Licht der Welt – damit sind Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) Eltern von insgesamt drei Kids. Ein äußerst frohes Ereignis, vor allem natürlich für das Volk, das sein Königshaus verehrt. Der neue Erdenbürger soll nun von den Untertanen allerdings nicht mit Geschenken überhäuft werden: Der Hof riet den Gratulanten, Präsente lieber Bedürftigeren zukommen zu lassen!

"Der Herzog und die Herzogin von Cambridge sind extrem dankbar für all die Glückwünsche und den Zuspruch, den sie in dieser schönen Zeit erfahren. Jedoch möchten die königlichen Hoheiten keine Geschenke zu diesem Anlass geschickt bekommen", heißt es auf der Website www.royal.uk. Viel lieber solle man an eine ortsansässige Kinderhilfsorganisation oder das Kinderkrankenhaus Evalina London spenden – diese spezielle Klinik suchte das Paar bereits im Vorhinein aus, um es mit den Spenden anlässlich der Geburt zu unterstützen.

Natürlich ist das Ablehnen der Geschenke an den Kleinen kein böser Wille – ganz im Gegenteil unterstützt er sogar den verhältnismäßig bodenständigen Umgang der Dreifach-Eltern mit ihren Wonneproppen. So wurde beispielsweise Prinz George (4) seinen Mitschülern in der Schule ohne seinen königlichen Titel vorgestellt und zu seinen Lieblingsspielsachen zählen ganz gewöhnliche Lego-Steine.

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Kate, Prinz William und ihr drittes Kind

Chris Jackson/Getty Images Prinz William mit Prinzessin Charlotte (l.) und Prinz George

WPA Pool / Getty Prinz George an seinem ersten Schultag

