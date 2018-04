Das sind die ersten Aufnahmen des acht Stunden jungen Sohnes von Herzogin Kate (36) und Prinz William (35)! Das Krönchenkind kam am Montag um genau 11:01 Uhr auf die Welt – in eine weiße Decke gehüllt wird es sichtlich erschöpft am Abend der Presse vorgestellt. Zwar verschläft der Wonneproppen den ersten Fototermin seines Lebens, dafür strahlt seine Mama in einem roten Dress und auch dem Papa steht die Freude über seinen gesunden dritten Spross ins Gesicht geschrieben. Zuvor brachte der Thronfolger Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) ins Londoner St. Mary's Hospital, damit auch sie ihr neues Geschwisterchen kennenlernen können.



