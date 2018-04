Heiße Überraschung bei Alles was zählt! Für Michelle, gespielt von Franziska Benz (29), war es in den vergangenen Serienfolgen nicht leicht: Sie wurde beschuldigt, für den Tod von Maries (Cheyenne Pahdes, 23) ungeborenem Baby verantwortlich zu sein. Niemand glaubt an ihre Unschuld – bis auf Maximilian (Francisco Medina, 41). In der am Montag ausgestrahlten Folge gingen die beiden sogar miteinander ins Bett! Die Zuschauer feiern die Story. Doch was sagen die Soap-Darsteller Franziska und Francisco zur Affäre ihrer Serienfiguren?

Im RTL-Interview verriet die brünette Schauspielerin, dass Michelle anfangs irritiert davon gewesen sei, dass Maximilian sich stets in ihrer Nähe aufhielt. Doch: "Je mehr Zeit sie zusammen verbrachten, desto mehr merkte Michelle, er ist einfach immer da, wenn sie ihn braucht", erklärte die Schauspielerin. Der geheimnisvolle Kleinkriminelle Maximilian sei ein gestandener Mann, der ein wenig unheimlich wirke, aber dennoch anziehend sei. Genau dies mache den Reiz für Franziska aus: "Da ist extrem großes Spannungspotenzial bei den beiden", so Schauspielerin Franziska.

Ihr Kollege Francisco ist ebenfalls begeistert von dem Affären-Skript. Der 41-Jährige ist sich sicher: "Die Figur von Maximilian hat schon auch irgendwie eine Sehnsucht oder eine Achillesverse, auch lieben zu wollen." Den Fans verspricht der Serien-Hottie jede Menge Spannung in den kommenden Folgen: "Es wird sehr sinnlich, sehr sexy und es lohnt sich!" Lange bleibt den AWZ-Zuschauern das neue Pärchen aber nicht erhalten. Denn Maximilian muss mal wieder die Stadt verlassen. Allerdings verspricht er Michelle, zu ihr zurückzukommen.

Cinamon Red/WENN.com Franziska Benz beim "Alles was zählt"-Photocall in Köln

Anzeige

MG RTL D / Willi Weber Francisco Medina und Franziska Benz bei "Alles was zählt"

Anzeige

MG RTL D / Willi Weber Franziska Benz und Francisco Medina bei "Alles was zählt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de