Leckere Überraschung: Sally Öczan bei "Alles was zählt"

Sally Öczan (35) steigt ins Schauspielbusiness ein! Bekannt war die Web-Bekanntheit 2011 durch die Plattform YouTube geworden – mit ihren Koch-, Back- und DIY-Videos verzauberte sie regelmäßig ihre Fans. In den vergangenen Jahren startete die einstige Lehramtsstudentin aber auch andere Projekte: So tanzte Sally über das Let's Dance-Parkett oder stand als Synchronsprecherin eines Animationsfilms vor dem Mikro. Jetzt folgt das nächste Projekt: Sally dreht für eine deutschlandweit bekannte Daily!

Wie RTL jetzt in einer Pressemitteilung berichtet, feiert die 35-Jährige bei Alles was zählt ihr Debüt als Schauspielerin. Die Dreharbeiten waren für Sally zunächst ungewohnt: "Ich bin viel in Fernsehformaten zu sehen, aber normalerweise bin ich es eher gewohnt, freier vor der Kamera zu sprechen." Die TV-Bekanntheit wird in der Daily aber sich selbst spielen, was ihr das Drehen deutlich einfacher machte. "Natürlich muss ich mich auch an das Drehbuch halten, aber da ich mich selbst spielen darf, fällt mir das bisher ganz leicht. Für mich persönlich fühlt es sich ganz natürlich an", schwärmt sie im Interview.

Werden ihre Fans Sally nun öfter in Serien sehen dürfen? Die TV-Bekanntheit scheint nicht abgeneigt zu sein. "Ich fände es cool, eine Rolle zu spielen, die man nicht direkt von mir erwarten würde. Auch weil ich eigentlich in meinem privaten Leben immer die Liebe und Nette bin [...]. Ich denke, mich würden Rollen herausfordern, wo ich streng, arrogant oder böse sein müsste", erklärt sie. Sally hätte vor allem Interesse an einem Charakter, der "nicht unbedingt meinem Naturwesen entspricht".

RTL Sally Özcan und Massimo Sinató

RTL Sally Öczan bei "Alles was zählt"

Wenzel, Georg Sally Özcan, Unternehmerin

