Überraschendes Comeback: Sila Sahin ist zurück bei AWZ!

Damit hat wohl niemand gerechnet. Ende August wurde bekannt, dass Sila Sahin (38) wieder im Fernsehen zu sehen sein wird – und zwar bei Alles was zählt. Mit ihrer Rolle als gewitzte Influencerin Miray Öztürk sorgte die einstige GZSZ-Darstellerin für ziemlich viel Wirbel. Vier Monate später verabschiedete sich die Schauspielerin allerdings schon wieder von der Daily. Nun dürfen sich Fans über tolle Neuigkeiten freuen: Sila ist zurück!

Das bestätigt RTL in einer offiziellen Pressekonferenz. Demnach steht die 38-Jährige ab dem 11. März wieder vor der Kamera bei "Alles was zählt". "Ich liebe es, am Set zu arbeiten. Ich verstehe mich hervorragend mit meinen Kollegen", verrät Sila gegenüber dem Sender und fügt hinzu: "Mit AWZ verbinde ich tolle Erinnerungen und schöne Momente." Zudem sei die Beauty total stolz, dass sie wieder ihrer Leidenschaft nachgehen könne – nämlich der Schauspielerei.

In ihrer letzten Folge verabschiedete sich Miray, um nach Thailand zu gehen. Im Interview mit dem Newsportal verrät Sila bereits ein paar Details, was mit ihrer Rolle passiert. "Die Fans erfahren [...], wie es zwischen Lars und ihr weitergeht", plaudert sie aus und ist sich sicher: "Miray wird mit ihrer lebensfrohen und lebendigen Art mit Sicherheit das ein oder andere Mal für Aufreger, aber auch für Lacher sorgen."

RTL / Julia Feldhagen Igor Dolgatschew, Sila Sahin und Suri Abbassi, "Alles was zählt"-Darsteller

Getty Images Sila Sahin, Schauspielerin

Getty Images Sila Sahin, Schauspielerin

