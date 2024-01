„Let’s Dance“-Zsolt Sándor Cseke bald bei "Alles was zählt"!

Ob er das meistern wird? Seit 2022 beweist Zsolt Sándor Cseke (36) sein Talent als Profitänzer bei Let's Dance – und das mit vollem Erfolg! In seiner ersten Staffel tanzte er sich mit der prominenten Partnerin Janin Ullmann (42) nach ganz oben aufs Siegertreppchen. Jetzt will er sich einer neuen Herausforderung stellen und begibt sich auf unbekanntes Terrain: Zsolt spielt demnächst bei Alles was zählt mit!

Wie RTL nun bekannt gibt, wird der gebürtige Rumäne einen Gastauftritt in der Daily Soap bekommen. "Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich spiele mich selbst", verrät die TV-Bekanntheit. Dabei muss seine große Leidenschaft selbstverständlich auch eine Rolle spielen. In der Sendung wird Zsolt Tanzunterricht geben, wer sein Schützling sein wird, das verrät er noch nicht.

Von "Let's Dance" wird sich der 36-Jährige natürlich trotzdem nicht abwenden. In einem Interview mit Promiflash verrät der Partner von Malika Dzumaev (32), wie glücklich er über seinen Beruf sei. "Tanzen ist meine Leidenschaft, mein Leben", schwärmt er und erklärt, dass er dem Tanzen alles zu verdanken habe.

Getty Images Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke in der siebten "Let's Dance"-Folge

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2023

Instagram / zsolt_cseke Zsolt Sándor Cseke und Malika Dzumaev in der Ukraine

