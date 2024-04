Nach Hochzeit: Diese zwei "Alles was zählt"-Stars hören auf!

Sie gehen mit einem Knall! Alles was zählt begeistert bereits seit knapp 20 Jahren die Zuschauer im deutschen Fernsehen. Bei der Serie steht nun eine wahre Traumhochzeit an. Alexandra Fonsattis Charakter Chiara und Laura Eggers Rolle Ava wollen sich das Jawort geben. Nach diesem Ereignis werden die beiden Schauspielerinnen sich aber erst einmal von der Daily verabschieden. "Ich habe mich entschieden, einen neuen Weg einzuschlagen", äußert sich Laura in einem Clip auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie. Sie bedanke sich bei den Fans für die Liebe und die Unterstützung. Auch Alexandra meldet sich zu Wort: "Danke für euren Support, danke, dass ihr mich all die Jahre begleitet habt."

Die Fans trauern sehr um den Verlust der beiden Darstellerinnen und ihrer Rollen. "Wahnsinn, Chiara war erst so eine nervige Rolle und dann ist sie meine Lieblingsrolle geworden. Und Ava? Bester Neuzugang. Hätte beide so gerne weiterhin gesehen, so schade", "So schade, gerade Chiara war eine meiner Lieblingsrollen" oder auch "Danke für die schönste Story bei AWZ! Danke für eure starke schauspielerische Leistung! Und danke für das wunderschönste Happy End! Ihr wart toll!", kommentieren die "Alles was zählt"-Zuschauer den Beitrag.

Alexandra und Laura enden ihre Zeit in der Sendung aber mit einer ganz besonderen Erinnerung – dem Dreh der Hochzeit! "Tolle Location und Kleider, alle sahen wunderbar aus", schwärmte Erstere gegenüber RTL. Auch für ihre Kollegin nehme der Tag einen ganz besonderen Platz in ihrem Herzen ein: "Es war ein absolut besonderer Dreh, weil ich an dem Tag auch Geburtstag hatte. Am schönsten war die flüssige und liebevolle Zusammenarbeit mit dem Team." Die Trauung ihrer beiden Charaktere wird am 22. und 24. April im TV ausgestrahlt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexandra Fonsatti, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Ava (Laura Egger) und Chiara (Alexandra Fonsatti) bei ihrer Hochzeit bei "Alles was zählt"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass die beiden aufhören? Ich finde es total schade! Nicht so schlimm, ich freue mich auf neue Charaktere! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de