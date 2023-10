Nach ihrer Auszeit: Kaja Schmidt-Tychsen ist zurück bei AWZ!

Was für schöne Nachrichten für alle Fans von Alles was zählt! In diesem Jahr mussten die Zuschauer der Vorabendserie bereits viel mitmachen: So sitzt beispielsweise Jennifer Steinkamp aktuell im Knast – weil sie mit der kriminellen Nina Breuer verwechselt wurde. Beide Charaktere werden von Kaja Schmidt-Tychsen (42) gespielt. Diese nahm sich im Juni eine Auszeit von den Dreharbeiten. Nun ist Kaja aber wieder zurück am AWZ-Set!

Ab Ende Oktober steht sie wieder in ihrer Doppelrolle vor der Kamera – die Fans können Kaja dann ab Januar 2024 wieder im TV verfolgen. "Auch wenn ich die freie Zeit extrem genossen habe… ich freue mich total auf all die coolen Leute, mit denen ich bei AWZ zusammenarbeiten darf! Das ist schon ein besonders guter und liebevoller Verein!", schwärmt sie gegenüber RTL. Ihre freien Monate habe die Schauspielerin für ihre Familie genutzt: "Meine Auszeit war ganz und gar wunderbar! Ich habe es so genossen, unbegrenzt Zeit mit meinem Sohn verbringen zu können."

Auch für ein besonderes Projekt hatte Kaja in ihrem Urlaub endlich Zeit: Die Familie hat sich ein Haus in einem kleinen Dorf in Spanien gekauft, das sie in Eigenregie renoviert! "Wir suchten schon länger einen Platz am Meer. Am liebsten am wilden Atlantik und umgeben von unberührter Natur", freut sich die Seriendarstellerin.

RTL+ Kaja Schmidt-Tychsen und Matthias Brüggenolte bei "Alles was zählt"

Instagram / kajaschmidttychsen Kaja Schmidt-Tychsen im Oktober 2023 in Spanien

RTL Kaja Schmidt-Tychsen in "Alles was zählt"

