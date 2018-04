Für Michelle (Franziska Benz, 29) geht es bei Alles was zählt gerade drunter und drüber: Sie hat ihre große Liebe Ronny (Bela Klentze, 29) an ihre Eislauf-Konkurrentin Marie (Cheyenne Pahde, 23) verloren – und die frisch Verliebten erwarteten sogar ein Baby. Doch nach einem heftigen Streit mit ihrer ehemaligen Freundin stürzte Marie die Treppe hinunter. Seitdem wird Michelle beschuldigt, ihre Kontrahentin geschubst zu haben – nicht mal ihre Mutter glaubt noch an ihre Unschuld. Bietet ER ihr jetzt eine starke Schulter?

Nachdem sogar ihre eigene Mom Carmen (Heike Warmuth) glaubt, dass Michelle Schuld an Maries Treppensturz ist, findet die hübsche Brünette nun Trost bei Maximilian (Francisco Medina, 41). Der Ölprinz fängt die Eiskunstläuferin in jedem Moment auf – und bringt damit die Liebesküche bei den AWZ-Fans zum Kochen! "Jetzt verliebt sich Michelle in Maximilian", "Oh ja! Die passen doch. Das neue Traumpaar, wo alles funktioniert" oder "Die passen echt gut zusammen: Michelle und der Maximilian", sind nur drei der begeisterten User-Kommentare auf der offiziellen Facebook-Seite zu dem möglichen Techtelmechtel-Couple.

Aufkeimende Gefühle und fliegende Funken würden aber nicht bei allen Zuschauern gut ankommen. Denn: Michelle und Maximilian sind in der Soap miteinander verwandt, sie sind Cousin und Cousine. Aber nicht nur das sorgt für Sorgenfalten. Die Fans finden: Das passt einfach nicht! "Sehr merkwürdige Kombi" oder "Wäre kein hübsches Pärchen", lautete das Urteil.

MG RTL D / Willi Weber Bela Klentze und Cheyenne Pahde bei "Alles was zählt"

MG RTL D / Willi Weber Franziska Benz und Francisco Medina bei "Alles was zählt"

MG RTL D / Willi Weber Franziska Benz und Francisco Medina bei "Alles was zählt"

